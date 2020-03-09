Susurluk’ta yol yapım çalışmaları devam ediyor

Susurluk’ta kanalizasyon çalışmaları neticesinde kazılan, bozulan yolların yapımı, onarımları devam ediyor.

Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda yol çalışması yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 47 bin 275 metrekare yeni yol, 15 bin 800 metrekare yol tamiri yaptık. İlçemizin ana caddelerinin yollarını tamamladık. İstasyon Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı, Milli Kuvvetler Caddesi, Bağlar Caddesi, Hastane Caddesi, Çay Caddesi, Garaj Caddesi, Cami Caddesi, Belediye Caddesi, Yeni Cadde ve Okullar Caddesinin yollarına yeni kilit parke taş, yağmur suyu oluğu ve bordür döşemesini bitirdik” diye konuştu.

Yol Harcamalarına Katılma Payı yerine, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gönüllülük esasına dayanan ‘Bir Taş Da Sen Koy’ kampanyasını başlattıklarını söyleyen Başkan Güney, “Bu şekilde yapılan her yardım, doğalgaz, elektrik, su borcu gibi zorunlu giderlerini öderken zorlanan vatandaşlarımıza yardımcı olma amacını taşıyor. Biz bu yöntemle bir taş da onlar için koyuyoruz” dedi.

Susurluk’un girişi ve çıkışını sağlayan ana caddeler üzerinde aydınlatma direklerinin de tamamlanmasıyla görselliği ön plana çıkardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nurettin Güney, Daha güzel bir Susurluk için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

