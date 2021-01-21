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Süt için karlı yollar tuzlandı

21.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Süt için karlı yollar tuzlandı

Bergama’da kar yağışı ve soğuk nedeniyle buz tutan kırsal mahalle yolları, süt toplama araçlarına geçit vermediğinden, Bergama Belediyesi tarafından tuzlanarak ulaşıma açık tutuluyor.Tuzlama ekipleri, 119 kırsal mahalle ile çok geniş bir coğrafi yerleşim alanına sahip Bergama’da sabaha karşı başladıkları tuzlama faaliyetine süt toplama araçlarının geçeceği güzergahlarda devam ediyor.Geçim kaynağı daha çok hayvancılığa ve süt besiciliğine bağlı olan ve ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerin her türlü istek ve taleplerini belediye imkanları ölçüsünde yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Bergama Belediye Başkanı Koştu, “İklim olarak ilçemiz çok fazla kar yağışı alan bir bölgede değil.

Bergama’da kar yağışı ve soğuk nedeniyle buz tutan kırsal mahalle yolları, süt toplama araçlarına geçit vermediğinden, Bergama Belediyesi tarafından tuzlanarak ulaşıma açık tutuluyor.
Tuzlama ekipleri, 119 kırsal mahalle ile çok geniş bir coğrafi yerleşim alanına sahip Bergama’da sabaha karşı başladıkları tuzlama faaliyetine süt toplama araçlarının geçeceği güzergahlarda devam ediyor.
Geçim kaynağı daha çok hayvancılığa ve süt besiciliğine bağlı olan ve ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerin her türlü istek ve taleplerini belediye imkanları ölçüsünde yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Bergama Belediye Başkanı Koştu, “İklim olarak ilçemiz çok fazla kar yağışı alan bir bölgede değil. Fakat yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerimize kar yağışı görülebiliyor. Soğuk ve kırağı beraberinde don olayları ve buzlanmayı getirebiliyor. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın iklim koşullarından en az etkilenmesi için imkânlarımız ölçüsünde önlem almaya devam ediyoruz” dedi.

Süt için karlı yollar tuzlandı

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