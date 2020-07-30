YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Süt Üreticileri Birliği kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Süt Üreticileri Birliği kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde faaliyet gösteren Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, ilçedeki Tarımsal ve Kalkınma Kooperatif başkanlarıyla yemekli bir toplantı da bir araya geldi.Kooperatif başkanlarıyla kırsal Salur Mahallesinde yemekli toplantıda bir araya gelen Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, birliklerine ortak olsun olmasın hiçbir Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ayırt etmeden bu toplantıya davet ettiklerini belirterek katılımcılara birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.“Kâr marjı düşünmeden hizmet veriyoruz”Başkan Karakaş, hiçbir kâr marjı düşünmeden silaj makinasını birliğe kazandırdıklarına vurgu yaparak “Çiftçimizden satın aldığımız silajı paketleyip, depoluyoruz ve akabinde silaj ihtiyacı olan hayvan üreticilerimize bunu satıyoruz.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde faaliyet gösteren Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, ilçedeki Tarımsal ve Kalkınma Kooperatif başkanlarıyla yemekli bir toplantı da bir araya geldi.

Kooperatif başkanlarıyla kırsal Salur Mahallesinde yemekli toplantıda bir araya gelen Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, birliklerine ortak olsun olmasın hiçbir Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ayırt etmeden bu toplantıya davet ettiklerini belirterek katılımcılara birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Kâr marjı düşünmeden hizmet veriyoruz”
Başkan Karakaş, hiçbir kâr marjı düşünmeden silaj makinasını birliğe kazandırdıklarına vurgu yaparak “Çiftçimizden satın aldığımız silajı paketleyip, depoluyoruz ve akabinde silaj ihtiyacı olan hayvan üreticilerimize bunu satıyoruz. Bunu yaparken de hiçbir kar marjı düşünmüyoruz. Bedelini de üreticimizin süt alacağından tahsil ediyoruz. Malum silaj süt verimi için çok önemli. Süt verimliliğinin devamını sağlayabilmek adına üreticimize birlik olarak bu hizmeti veriyoruz. Yine süt üreticimizi mağdur etmemek adına kendi çiftçimizin ürünü olan 500 ton arpayı bu sezon alarak depoladık. Bu arpaları yarma ve flakes haline getirip, talep eden üreticilerimize çok cüzi bir karla vereceğiz” dedi.
“Birliğimize süt tahlil laboratuvarı kazandıracağız”
Manyas Süt Üreticiler Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, ayrıca yeni satın aldıkları arsa üzerine 5 katlı binanın ilk 2 katına idari bina, satış ofisleri ve tahlil laboratuvarı yapacaklarını, bunu 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde bitirmeyi öngördüklerini açıkladı. Karakaş, birlik bünyesinde üyelerine yönelik arpa ve mısır flakesi hayvan besi yemi satışlarının devam ettiğini, şimdiye kadar 500 ton mısır ve arpa besi yemi alarak üyelerine dağıttıklarını sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından yaklaşık 40’a yakın kooperatif başkanlarının sorunlarını dinleyen Karakaş, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:59
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:31
Yatsı
22:05

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Beril Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Erdek Belediyesine haciz şoku

Erdek Belediyesine haciz şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.