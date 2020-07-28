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Süt üreticisine 671 milyon lira destek

SAMSUN HABERLERİ  | 28.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’da 2020 yılı ilk 3 aylık döneme ait Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 17 ilçede bin 490 işletmeye 6 milyon 223 bin 564 litre süt için 671 milyon 127 bin 39 TL destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, "Bu ödeme; ürettiği çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir süt işleme tesisine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık kaydettiren bir yetiştirici- üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılmaktadır.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’da 2020 yılı ilk 3 aylık döneme ait Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 17 ilçede bin 490 işletmeye 6 milyon 223 bin 564 litre süt için 671 milyon 127 bin 39 TL destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, "Bu ödeme; ürettiği çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir süt işleme tesisine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık kaydettiren bir yetiştirici- üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılmaktadır. Bu bağlamda çiğ süt desteklemesinden yararlanacak hayvan sahiplerinin; gerek işletmelerinin ve gerekse de hayvanlarının TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekmektedir. Çiğ Süt Desteklemesi yıl içinde dönemler halinde ödenmekte olup ilimizde 2020 yılı ilk 3 aylık Ocak, Şubat, Mart dönemine ait Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 17 ilçede bin 490 işletmeye 6 milyon 223 bin 564,50 litre süt için 671 milyon 127 bin 39 TL destekleme ödemesi yapılmıştır" dedi.
Organik ve Organomineral Gübre Desteklemesi kapsamında 197 bin 261 TL tarımsal destek yapıldığını açıklayan Sağlam, "Ülkemiz topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi, kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve ülkesel kaynaklardan topraklarımızın ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin karşılanması amacıyla ilk defa 2019 yılında destekleme kapsamına alınan organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerimize gübre desteğine ilave dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda 448 üreticimize 19 bin 726 dekar alanda toplam 197 bin 261 TL tarımsal destek ödemesi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

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