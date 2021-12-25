Sutopu Federasyonunda başkanlığa Mete Erol seçildi

Türkiye Sutopu Federasyonu başkanlığına Mete Erol seçildi.

Meyra Palace Otel'de düzenlenen Sutopu Federasyonunun 5.Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Kurulunda denetim ve faaliyet raporlarının ibra edilmesinin ardından oy erme işlemine geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Mete Erol, genel kurula katılan 88 delegenin 76'sının oyunu alarak başkan oldu, 12 oy da geçersiz sayıldı.

Mete Erol'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Burhanettin Hacıcaferoğlu, Süleyman Şahin, Ömer Emre Turanlı, Ruso Yakimovic, Burak Yılmaz, Fatma Oya Öztürk, Bahadır Koçyiğit, Nejat Kocabay, Vedat Aydın, Cahit Sılay, Bahtiyar Özçaldıran, Hakan Bebek, Cengiz Bingül, Ertunç Tansuğ."



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