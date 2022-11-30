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SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Suudi Arabistan Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

30.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ile Meksika, 2022 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Lusail Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Suudi Arabistan Meksika maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Suudi Arabistan Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Suudi Arabistan Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Suudi Arabistan Meksika maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'ndaki son maçlarında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. "Suudi Arabistan Meksika maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Suudi Arabistan Meksika maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Meksika bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.

Heyecanla beklenen maç, saat 22.00'de başlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Meksika maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Suudi Arabistan: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk, Kanno, Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, Al-Dawsari, Al-Shehri

Meksika: Ochoa, Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Jimenez, Vega

SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI TAKİP

SUUDİ ARABİSTAN DÜNYA KUPASI KADORSU

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