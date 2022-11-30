SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Suudi Arabistan Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Suudi Arabistan Meksika maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'ndaki son maçlarında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. "Suudi Arabistan Meksika maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Suudi Arabistan Meksika maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Suudi Arabistan Meksika bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.
Heyecanla beklenen maç, saat 22.00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Meksika maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşma Lusail Stadyumu'nda oynanacak.
Suudi Arabistan: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk, Kanno, Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, Al-Dawsari, Al-Shehri
Meksika: Ochoa, Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Jimenez, Vega
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