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Suudi Arabistan ödenen parayı geri istiyor! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verilen ücretin iadesi konusunda TFF'ye mektup geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 12:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak çıkan kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için Suudi yetkililer ödenen parayı geri istedi.

Suudi Arabistan ödenen parayı geri istiyor! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için verilen ücretin iadesi konusunda TFF'ye mektup geldi

Suudi Arabistan cephesinden TFF'ye mektup geldi. Süper Kupa maçı için yapılan ödemeyi geri isteyen Suudi yetkililer, bu olayı resmiyete dökebilmek için delilleriyle birlikte TFF'ye mektup gönderdi.

SUUDİ ARABİSTAN ÖDEMENİN TAMAMINI İSTEDİ

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Suudi Arabistan yetkilileri, hem takımlara hem de TFF'ye ödenen 4.5 milyon euro'yu geri istedi. Bu konuyla ilgili TFF'ye mektup gönderen Suudi yetkililer beklemeye geçti.

ALİ KOÇ: "PARAYI İADE EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

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Ali Koç geçtiğimiz haftalarda bu parayla ilgili konuşmuş ve iadesini gerçekleştireceklerini söylemişti. Koç, "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreçe boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum." demişti.

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