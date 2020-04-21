Suudi Arabistan'da 2019'da 184 kişi idam edildi

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da geçen yıl 184 kişinin idam edildiğini ve bu sayının bugüne kadar bir yıl içinde bu ülkede gerçekleştirilen en yüksek infaz sayısı olduğu kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü, "2019’da ölüm cezası" adlı raporunu yayımladı.

Raporda, tüm dünyada ölüm cezası infazlarının sayısının azaldığı vurgulanırken, Suudi Arabistan’da bu rakamın arttığına dikkat çekildi.

Bu ülkede 2018'de 149 kişinin idam edildiği hatırlatılan raporda, "Suudi Arabistan yetkilileri, geçen yıl 184 kişiye verilen ölüm cezalarını infaz etti. Bu sayı, Uluslararası Af Örgütünün kayıtlarına göre bugüne kadar bir yıl içinde Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen en yüksek infaz sayısıdır." denildi.

Raporda, Suudi Arabistan'ın, ölüm cezasını Şii Müslüman azınlığa mensup muhaliflere karşı "siyasi bir silah" olarak kullandığına vurgu yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk ve Politikalar Kıdemli Direktörü Clare Algar, konuya ilişkin açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın ölüm cezasına, siyasi muhaliflere karşı silah gibi kullanmak da dahil çeşitli amaçlarla daha fazla başvurması kaygı verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.