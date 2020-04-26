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Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'daki yurtlara yerleştirildi

IĞDIR HABERLERİ  | 26.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'daki yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 169 Türk vatandaşı, Iğdır'a getirildi.

Uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirilen Türk vatandaşları, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Havalimanı Müdürü Fikret Bağca tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen yolcular daha sonra otobüsleri bindirildi.

Çantaları dezenfekte edilen vatandaşlar, otobüslerle, kalacakları Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Burada Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince verilen konserle karşılanan vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.

Yurda dönen vatandaşlardan Ali Söyler, "Ülkemizin bize sahip çıkmasından çok mutluyum. Yüce Türk ulusu sağ olsun, şad olsun. Bizi gerçekten çok iyi karşıladılar, bu kadarını beklemiyorduk." diye konuştu.

Mehmet Öksüz de çok güzel karşılandıklarını belirterek "Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'mize, milletimize teşekkür ederim." dedi.

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