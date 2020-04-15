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Suyolcu onur ödülü, Ali Ergül’e veridi

AYDIN HABERLERİ  | 15.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Kuşadası’nın efsane belediye başkanı M.

Silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Kuşadası’nın efsane belediye başkanı M. Lütfi Suyolcu adına her yıl verilen onur ödülü, bu yıl Kuşadası Ticaret Odası’nın eski başkanı işadamı Ali Ergül’e verildi.
16 Mayıs 1996 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen M. Lütfi Suyolcu, ölüm yıldönümünde Kervansaray’da düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Suyolcu’nun kızı olan sinema sanatçısı Çiğdem Suyolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babası adına verilen ödülün bu yıl Kuşadası Ticaret Odası eski Başkanı ve Kuşadası Yerel Tarih Araştırma Grubu’nun (KUYETA) kurucusu Ali Ergül’e verildiğini belirterek, “Ali Ergül, ödülünü 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Kuşadası Kervansaray’da, bu yılın seçici kurul başkanı Ali Sirmen’in elinden alacaktır. Kuşadası’nda daha güzel ortak bir dünya oluşturmak adına neler yaptığı için bu şehir ve yaşama kültürü ödülü kendisine verilecektir“ dedi.
Geçen yıl iş adamı Hüseyin Arabul’a verilen Suyolcu Onur Ödülü’nün bu yıl ki seçiçi kurulunda Hukukçu-Yazar Ali Sirmen, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Suyolcu’nun kızı Çiğdem Suyolcu ve Kuşadası eski Kaymakamı Mustafa Ayhan yer alıyor.

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