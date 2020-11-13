SYDV çocuklara bin 800 adet panduf hediye edecek

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından başlatılan ‘Minik Ayaklar Üşümesin’ isimli proje kapsamında kent genelinde yaşayan maddi durumu kötü ailelerin 1-6 yaş arası çocuklara bin 800 adet panduf hediye edilecek.

Kış mevsiminin soğuk geçtiği Afyonkarahisar’da özellikle sobalı evlerde yaşayan vatandaşlar için kış ayı biraz daha zor geçiriliyor. Covid-19 sebebiyle yüz yüze eğitimin sınırlı olması, evlerde geçirilen zamanın artması, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin de genellikle sobalı ve yalıtımsız olması düşüncesinden hareketle SYDV ‘Minik Ayaklar Üşümesin’ adlı bir proje hazırladı. Vakfın şartlı sağlık ve şartlı eğitim yardımından yararlanan 1-6 yaş arası çocukların soğuktan etkilenmesini minimum seviyeye indirmek için hazırlanan proje kapsamında Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren özel bir ayakkabı firmasından ücretsiz alınan bin 800 adet panduf belirlenen yaş grubundaki çocukların ayaklarını ısıtacak. Çocukların belirlenmesinin ardından yıl sonuna kadar tüm panduflar çocuklara ulaştırılacak.