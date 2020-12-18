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SYDV mütevelli heyeti seçimi

MUŞ HABERLERİ  | 18.12.2020 12:07 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.SYDV mütevelli muhtar üyelerinin seçimi Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.
SYDV mütevelli muhtar üyelerinin seçimi Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt’un gündem ile ilgili bilgileri vermesinin ardından yapılan seçimlerde köy muhtar delegesi Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç oldu.
Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, kendisine oy veren tüm muhtara teşekkür ederek, “Köy muhtar delegesi olarak ilçe ve köylerimizdeki tüm vatandaşlarımıza devletimizin imkanları doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da yardımcı olmaya devam edeceğim” dedi.

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