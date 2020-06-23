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Syedra’da kazı çalışmalarının devamının bu sene 20 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 23.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Syedra Kazı Başkanı Doç.

Syedra’da kazı çalışmalarının devamının bu sene 20 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Syedra Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer ve Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü (ALKÜ) Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret ederek, Syedra Antik Kenti Arkeolojik Kazı, Restorasyon ve Koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, Rektör Kalan, Alanya’ya hizmet doğrultusunda ALKÜ ile ortak projeler hazırlanması için her türlü desteği göstereceğini belirtti. Kalan, “Alanya’mızın faydasına olacak her türlü konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.
MÖ 9. Yüzyıl’dan MS 13. Yüzyıl’a kadar yerleşimin görüldüğü kentin bölge arkeolojisine ve tarihine sağlayacağı desteklerin yanında, Alanya Kültür Turizmine planlanan katkısı konuşulan konular arasında yer aldı. 2019 yılında Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında başlayan kazı çalışmalarının devamı bu sene 20 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor.
Alanya ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Syedra Antik Kenti’nde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile yürürlüğe girdiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer, “Proje bu yıl 20 Temmuz’da başlayacak ve yılsonuna kadar ilk çalışmalar tamamlanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan çalışma programına göre Sütunlu Cadde, Ara Yollar, Büyük Hamam, Tiyatro, Şapel, Dinsel Mağara, Bazilika (Çeşme Binası), Tapınak, Meclis Binası, İşlikler ve Nekropol gibi alanlarda kazı ve onarım çalışmaları, 14 farklı üniversiteden 22 uzmanla yürütülecektir” dedi.
Proje ile kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, projenin ülkemiz ve Alanya’mızın kültür turizmine katkı sağlaması, bu alanda bilimsel yayınların artırılması ve kentin beş yıl içinde bilim dünyasında tanıtılması hedefleniyor.

Syedra’da kazı çalışmalarının devamının bu sene 20 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor

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