YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişiden 7'si tutuklandı

Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişiden 7'si tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişiden 7'si tutuklandı

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün merkez Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün polis ekipleri, bir grup zanlının, aralarında husumet bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçmiş, tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonda 5 çelik yelek, 5 tabanca, 246 mermi ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirmiş, evdeki 10 kişiyi de gözaltına almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana çelik yelek Tabanca tutuklandı Zanlı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Adana Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

Cinayet Şüphelisi Olarak Köylüsü Tutuklandı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuklarına porno izleten kadına hapis

Çocuklarına porno izleten kadına hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.