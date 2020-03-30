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Tabiat parklarına virüs engeli

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korona virüs nedeniyle tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldı.Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bilim kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldığını belirtti.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korona virüs nedeniyle tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldı.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bilim kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldığını belirtti. Yapılan paylaşımda “Bilim kurulumuzun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Zonguldak İl Şube Müdürlüğümüz tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatılmıştır.”

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