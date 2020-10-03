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Tacettin Veli, Gülük ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri’nde metruk binalar yıkılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki tehlike arz eden metruk binalar belediye ekiplerince yıkılıyor.Başkan Mustafa Palancıoğlu, uzun yıl hizmet veren ama zaman içerisinde metruk olarak kalan tehlike arz eden yapıların gerekli tedbirlerin alınarak yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki tehlike arz eden metruk binalar belediye ekiplerince yıkılıyor.
Başkan Mustafa Palancıoğlu, uzun yıl hizmet veren ama zaman içerisinde metruk olarak kalan tehlike arz eden yapıların gerekli tedbirlerin alınarak yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Güvenli çevre, güvenli mahalle ve görsel temizlik amacı ile Yıldırım Beyazıt, Gülük ve Tacettinveli Mahallerinde bulunan metruk yapılan gerekli tedbirler alınması ile yıkımlarının gerçekleştirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, virane yapısı ile tehlike arz eden binalarda öncelikle hukuki sorunlar çözülmektedir. Melikgazi her geçen güzelleşiyor ve büyüyor. Önemli olan güzelliği devam ettirmektir. Bu açıdan her türlü olumsuzlukları anında bertaraf ediyoruz.” dedi.
Belediye ekiplerince büyük bir titizlik ile yıkımı gerçekleştirilen binanın yerine imar ve deprem mevzuatına uygun modern bir binanın yapılacağını ifade eden Başkan Palancıoğlu, yeni bir çalışma başlattıklarını ve Melikgazi’de metruk, çevre kirliliği ve tehlike arz eden tüm binaların yıkımının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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