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Tacikistan Futbol Ligi'nin 4 Nisan'da başlayacağı açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.04.2020 21:57 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Tacikistan federasyonu ilginç bir karar aldı.

Tacikistan Futbol Ligi'nin 4 Nisan'da başlayacağı açıklandı

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan çoğu lig ertelenirken, sürpriz bir karar Tacikistan liginden geldi. Tacikistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada "4 Nisan'da ligler başlıyor. Herhangi bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

Dünyada futbolun oynandığı iki yer: Belarus ve Nikaragua

Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına alırken beraberinde futbol dahil tüm spor branşlarını da durdurma noktasına getirdi. Avrupa’da futbol Belarus hariç, her yerde durduruldu. Dünyada da Belarus dahil Nikaragua (Orta Amerika’da), Türkmenistan (Orta Asya’da), Burundi (Afrika’da) ve Myanmar (Güney Doğu Asya’da) futbol devam ederken, salgının şiddetini artırması sonrası maçların oynandığı iki yer olarak elde; Belarus ve Nikaragua kaldı! FIFA sıralamasında 87. sıradaki Belarus futbolu, bir anda Avrupa’nın gözbebeği haline geldi. Ülkede 94 korona vakası tespit edilirken, henüz ölüm haberi gelmedi. Ligin 2. maçları geçtiğimiz hafta sonu da yine seyircili olarak oynanmaya devam etti.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA: "VİRÜS NEREDE?"

Belarus’un aynı zamanda buz hokeyi tutkunu Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko yaptığı bir maçın ardından verdiği röportajda, “Dizlerinin üzerinde yaşamaktansa, ayakta ölmek daha iyidir. Burada virüs yok! Onları uçarken gördün mü? Ben görmedim. Soğuk en iyi sağlıktır! Spordan ve buzdan daha iyi bir virüs ilacı yok” diye konuştu.

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