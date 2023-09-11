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Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandı

11.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tadilat halindeki binanın 3’üncü katında bulunan izolasyon malzemelerinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tadilat halindeki binada bulunan izolasyon malzemeleri yandı

Yangın, Yenişehir Mahallesi Altıntaş Sokak’ta bulunan tadilat halindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3’üncü katındaki izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir sebeple yandı. Yükselen dumanları fark eden işçiler koşarak dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdivenle yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangınla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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