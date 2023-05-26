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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber geldi! Nicolo Zaniolo'nun cezası onandı... Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

26.05.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Tahkim Kurulu İstanbulspor maçında kırmızı kart gören İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı. İşte detaylar...

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber geldi! Nicolo Zaniolo'nun cezası onandı... Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber geldi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada İstanbulspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

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Sivasspor maçında oynayamayan İtalyan futbolcu cezası nedeniyle MKE Ankaragücü maçında da forma giyemeyecek. 23 yaşındaki futbolcu, 37. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ilecezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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