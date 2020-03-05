YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

ISPARTA HABERLERİ  | 05.03.2020 18:37 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor’a Tahkim Kurulundan sevindirici haber geldi. 2 maçlık seyircisiz oynama cezası 1’e ve para cezası da 2500 TL düşürüldü.
Bugün toplanan Tahkim Kurulu:, Isparta 32 Spor Kulübü’nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD’nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile kararı açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Isparta Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:17
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Isparta Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Akkent Eczanesi
Merkez
Halıkent Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Gonca Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Yeni Umut Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta, şehitlerini andı

Isparta, şehitlerini andı

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.