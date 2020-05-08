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Tahmazoğlu, Anneler Günü’nü kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, anneliğin karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir görev, yüce bir duygu olduğunu söyledi.

Tahmazoğlu, Anneler Günü’nü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, anneliğin karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir görev, yüce bir duygu olduğunu söyledi. Mehmet Tahmazoğlu, mesajında sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir diyerek, “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü’nde değil, yılın her gününde hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz, hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

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Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
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