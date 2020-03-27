YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tahmazoğlu; "Büyük kahramanı rahmetle anıyorum"

Tahmazoğlu; "Büyük kahramanı rahmetle anıyorum"

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Said Şahinbey’in şehit edilişinin 100.

Tahmazoğlu; "Büyük kahramanı rahmetle anıyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Said Şahinbey’in şehit edilişinin 100. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Şahinbey’in şehadetinin 100. yılında başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, 100 yıl önce vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkânsızlıklarıyla bir şehrin top yekûn mücadelesidir. Gaziantep halkı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahinbey 200 kişilik çetesi ile ‘Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diye elmalı köprüsü üzerinde ciddi bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil hemen yakınımızda Dokurcum değirmenin de 14 tane çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken, şehit edilmiştir. Bu emsaline az rastlanır top yekûn bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahinbey olmak üzere 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:41
İkindi
16:11
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Özsöyler Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı

Kasada bulunan 150 bin TL çalan şahıs yakalandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Son gününde şehit oldu

Son gününde şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.