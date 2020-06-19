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Tahmazoğlu LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 20 Haziran Cumartesi Günü (yarın) iki oturumda yapılacak olan Liseye Giriş Sınavı’na girecek öğrencilere başarılar diledi.LGS’ye girecek öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sonuç ne olursa olsun öğrencilerin geleceğe umutla bakmaları gerektiğinin altını çizdi.Nitelikli bir üniversiteyi kazanmanın yolunun iyi bir lise eğitiminden geçtiğine vurgu yapan Mehmet Tahmazoğlu, “Öğrencilerimiz bütün yıl boyunca iyi bir liseye yerleşmek için mücadele verdiler, yoğun bir gayret gösterdiler.

Tahmazoğlu LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 20 Haziran Cumartesi Günü (yarın) iki oturumda yapılacak olan Liseye Giriş Sınavı’na girecek öğrencilere başarılar diledi.
LGS’ye girecek öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sonuç ne olursa olsun öğrencilerin geleceğe umutla bakmaları gerektiğinin altını çizdi.
Nitelikli bir üniversiteyi kazanmanın yolunun iyi bir lise eğitiminden geçtiğine vurgu yapan Mehmet Tahmazoğlu, “Öğrencilerimiz bütün yıl boyunca iyi bir liseye yerleşmek için mücadele verdiler, yoğun bir gayret gösterdiler. Başarının yolu disiplinli ve düzenli çalışmaktan geçer. Eğitimin her basamağı önemlidir. Anaokulundan başlayarak ilk, orta, lise ve yükseköğrenim olmak üzere eğitimin bütün basamakları, öğrencilerimizin vatana, millete ve nihayetinde bütün insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. Bu nedenle hiçbir eğitim kurumunu nitelik ve verimlilik yönünden birbirinden ayırt edilemez. Eğitimin bütün basamakları, birbirini tamamlayan bir zincirin kopmaz halkalarıdır. Anaokulundan yükseköğrenime kadar bu eğitim halkalarında başarı elde etmek, hiç şüphesiz ki iyi bir akademik kariyer açısından da çok önemlidir. Bu vesilelerle 20 Haziran Cumartesi günü LGS’ye girecek bütün öğrencilerimize Yüce Rabbimden başarılar, kolaylıklar diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gönüllerinde yatan, istedikleri ve hedefledikleri bir liseye yerleşmesini can-ı gönülden istiyorum” dedi.

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C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
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Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
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Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
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