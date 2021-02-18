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Tahmazoğlu minik hastaları yalnız bırakmıyor

18.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Tahmazoğlu minik hastaları yalnız bırakmıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, minik hastalara moral vermek için Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, minik hastalara moral vermek için Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Başkan Tahmazoğlu, çocukların tedavi süreçleri ile ilgili yakınlarından ve hastane yönetiminden bilgi aldı.
Sağlığımıza dikkat etmeliyiz
Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinin ‘kalite anlamında’ Avrupa’daki birçok ülkeyi imrendirecek boyuta ulaştığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret edip, hastalarımızı ziyaret edelim istedik. Ancak; yeni hastaneler yapmak, yeni cihazlar edinmek kadar sağlıklı kalmayı da konuşmak lazım. Beslenmeye, spor yapmaya ve hayatı o şekilde yaşamaya dikkat ederek, daha sağlıklı kalabilmek lazım " dedi.
Vatandaşların hastane hizmetlerinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Klasiktir ama ‘Allah eksikliklerini vermesin, Allah da düşürmesin’ deriz her zaman. Hastalık yaşandığı takdirde, burada güler yüzleriyle, ilgileriyle üst düzey bir ekibin hazır olduğunu gördük. Hastane çalışanlarını tebrik ediyorum, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Tahmazoğlu minik hastaları yalnız bırakmıyor

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