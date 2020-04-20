Tahmazoğlu yeni aş evi inşaatını inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Güneş Mahallesi’ne yapılan yeni aş evi inşaatını gezerek, incelemelerde bulundu.

İhtiyaç sahibi, aile ve vatandaşlar için sıcak yemek ve çorbanın kaynayacağı, Şahinbey Belediyesi tarafından Güneş Mahallesine yaptırılan yeni aş evi 4 bin 244 metrekare inşaat alanı üzerine kuruluyor. Yeni yapılan aş evi ve deponun inşaat çalışmalarında ekibiyle birlikte incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

“Çalışmalar devam ediyor”

Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşa sunulan ikramların bu aş evinde hazırlanacağını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak kendi işlettiğimiz aş evlerimiz var. Bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. Böylelikle gerek Ramazan ayında yapmış olduğumuz yemekler ve her gün 8 bin 500 kişiye ulaştırmış olduğumuz yemekler burada hazırlanacak. Ayrıca Muharrem ayı boyunca aşure ikramlarında bulunuyoruz. Tüm bunların hepsini burada yapıp dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda inşaatımız devam ediyor. Çalışmaların sonuna doğru yaklaştık. Çok kısa zaman içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca aş evimizin yanında iki katlı bir depo yapıyoruz. Bu depomuzu da Kültür Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ve belediyemizin diğer birimlerinin ihtiyaç duyduğu depolama alanı olarak kullanmış olacağız. Böylelikle işlerimiz daha da kolaylaşmış olacak” diye konuştu.

