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Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz değerlendirmesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hain darbe girişiminde aziz milletimizin 40 yıllık hain planı 40 dakikada yerle bir ettiğini ifade etti.Hain Darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin 4 yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran vatandaşlar hainlere karşı tek yürek oldu.

Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz değerlendirmesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hain darbe girişiminde aziz milletimizin 40 yıllık hain planı 40 dakikada yerle bir ettiğini ifade etti.
Hain Darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin 4 yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran vatandaşlar hainlere karşı tek yürek oldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5’inci Zırhlı Turgay Komutanı Hacı Halil Osma, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce kişi katıldı.
"40 yıllık hesapları 40 dakikada bozuldu"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz günü milletin hainlere karşı destan yazdığını belirterek “Bu milletin ordusunu, polisini, devletini ele geçirmek için kırk yıllık plan yapmışlar. Ruhları satılmış alçaklar yabancı ülkelere bu ülkeyi peşkeş çekmek için kırk yıllık plan yapmışlar. Ancak Sayın Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıkan milletimiz 40 yıllık planı 40 dakikada bozdu. Çünkü bu milletin kalbinde iman, bayrak ve vatan aşkı var. Bir insanın kalbinde iman varsa onun karşısında hiçbir şey duramaz. O gece milletin gözüne baktık hiç kimsenin gözünde bir korku yoktu. Karşısında uçak, tank ve toplar vardı. Ancak Bu millet bunlara boyun eğmedi. Bu millet imanlı göğsünü siper ederek, 40 dakikada onların işini bitirdi. Onların bir hesabı varsa rabbiminde bir hesabı var. Bin yıldan bu yana İslam’ın bayraktarlığını yapan bu necip milleti ve ordusunu rabbim mağlup etmez. İnşallah bundan sonra bu necip ordu ve millet çok daha büyük zaferlere imza atacaktır. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan ‘İstanbul’u feth eden komutan ne güzel komutan’ dediği, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han’ın fethinin sembolü olarak Ayasofya’yı camiye çevirmesi muhteşem bir olay. Ayasofya 86 yıldan bu yana mahsun. Kapalı, zincirli. Bu zincir inşallah 24 Temmuzda kırılacak. 24 Temmuzda Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılınacak. Bu önemli bir sembol. İnşallah yeni fetihlerin kapılarını aralayacağını umut ediyorum. Türkiye’nin önü açık. Savunma sanayinde, ekonomide, ulaşımda ve her alanda ülkemiz hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu asır Türkiye’nin ve İslam’ın asrı olacaktır. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Yeter ki üzerimize düşeni yapalım” dedi. Düzenlenen programda ayrıca Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden Bugüne Türkiye isimli konferansını online olarak gerçekleştirdi. Çelik, geçmişten günümüze yaşanan darbe girişimlerinin arkasındaki kirli elleri ve 15 Temmuz günü yaşananları anlattı.

Tahmazoğlu’ndan 15 Temmuz değerlendirmesi

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