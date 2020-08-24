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Tahmazoğlu’ndan Boğaziçi Bulvarında inceleme

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatan Boğaziçi Caddesinin çevre düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.Şehrin trafik yükünü hafiflettiŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik yükünü hafifleten Boğaziçi Caddesi’nin çevre düzenlemesinin yapıldığını belirterek, “Hoşgör Meydanını İnönü Caddesine bağlayan; hayalimiz olan ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz Boğaziçi Caddemizi tamamlayarak, vatandaşımızın hizmetine sunduk.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatan Boğaziçi Caddesinin çevre düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Şehrin trafik yükünü hafifletti
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafik yükünü hafifleten Boğaziçi Caddesi’nin çevre düzenlemesinin yapıldığını belirterek, “Hoşgör Meydanını İnönü Caddesine bağlayan; hayalimiz olan ve yıllardır mücadelesini verdiğimiz Boğaziçi Caddemizi tamamlayarak, vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise caddemiz ile ilgili çevre düzenlemesi ve kaldırımı çalışmaları ile ilgili son düzenlemeleri tamamlıyoruz. Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesini birbirine bağlayan 40 metre genişliğindeki yolumuz üç gidiş üç geliş şeklinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine açtık. Böylelikle yolumuz İnönü caddesindeki yükü de hafifletmiş oldu. Şehrimize ve Şahinbey’imize hayırlı olsun” dedi.

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