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TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Özdemir, "Basit önlemlerle bu yayılım en aza indirilebilir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Şubesi adına açıklama yapan Uzm.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Kayseri Şubesi adına açıklama yapan Uzm. Dr. Kadir Özdemir, Koronavirüs salgının alınacak basit önlemlerle yayılımının en aza indirilebileceğini açıkladı.
TAHUD Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kadir Gökdemir, "Bilindiği üzere tüm dünyada yaygın bir şekilde bulunan ve yayılmaya devam eden Koronavirus salgınından ülkemiz de etkilenmektedir. Alınacak basit önlemlerle bu yayılımı en aza indirmemiz mümkün" diyerek alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:
1. Sağlık bakanlığımızın almış olduğu önlemlere uymaya çalışalım.
2. Kişisel hijyenimize özen gösterelim. Özellikle el temizliğimize dikkat edelim.
3. Yurt dışından gelmiş kişilere en az 14 gün süreyle misafirliğe gitmeyelim.
4. Gerekli olmadıkça evden çıkmayalım.
5. Çıkıyorsak da maske takalım ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat edelim.
6. Kronik hastalık nedeniyle kullandığınız ilaçlarınızı eczanelerden reçetesiz şekilde alabilirsiniz. İlaç raporlarınızın günü Haziran 2020’den önce bitiyorsa rapor geçerliliği Haziran 2020’ye kadar uzatılmıştır.
7. Aile sağlığı merkezlerimizde yoğunluk oluşmaması için MHRS randevu sisteminden aile hekimimize randevu alarak gidelim.
8. Çocuk aşıları, gebe izlemleri gibi işlemleriniz için aile hekiminizden randevu alarak yaptırın.
9. Okul taraması, ehliyet raporları ya da diğer sağlık raporlarının aciliyet durumu olmadığı için salgın durumu geçene kadar erteleyin.
10. Ateş, öksürük ya da ani gelişen nefes darlığınız olması durumunda maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Devletimiz ve milletimiz birlikte çalışarak bu salgından en az zararla kurtulabilir ve en kısa zamanda normal yaşantımıza dönebiliriz."

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Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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