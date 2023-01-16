Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür HESAPLAMA nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı

Takdir teşekkür hesaplama işlemi hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler hangi belgeleri kaç puanla alabileceklerini araştırıyorlar. Derslerden aldıkları notlara göre not ortalamasını öğrenmeye çalışan öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliyorlar. İşte 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür HESAPLAMA SAYFASI...

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklı oluyor.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir"belgesi alabiliyorlar.

İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

Liselerde ise takdir teşekkür hesaplama işlemi değişik olarak hesaplanıyor.



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri Teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde Takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, basit bir şekilde hesaplanabiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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