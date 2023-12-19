Takımlar yavaş yavaş derbi havasına giriyor! Okan Buruk'tan oyuncularına 'Fenerbahçe' yasağı

Galatasaray, önümüzdeki günlerde birbirinden kritik 2 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligde önce Fenerbahçe ile oynayacak ardından Süper Kupa'da yine ezeli rakibi ile kozlarını paylaşacak. Ancak bu 2 kritik karşılaşmadan önce Galatasaray'ın önünde bir Fatih Karagümrük mücadelesi var.

Çarşamba günü oynanacak karşılaşma için teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Zorlu ve yoğun bir sezon yaşadıklarının altını çizen başarılı teknik adam, sarı-lacivertliler ile oynanacak maçlar yerine öncelikli olarak Karagümrük mücadelesine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

"DERBİYİ DÜŞÜNMEYİN"

Okan Buruk, "Sezonun geri kalanında eğer hedeflerimize ulaşmak istiyorsak oynayacağımız her maçı ciddiye almalı ve buna göre hareket etmeliyiz. En ufak puan kaybına tahammülümüz yok. Bu yüzden derbiden önce Karagümrük maçına bakalım. Maç maç düşünürsek, sezon sonunda şampiyonluk bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.





