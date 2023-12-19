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  4. Takımlar yavaş yavaş derbi havasına giriyor! Okan Buruk'tan oyuncularına 'Fenerbahçe' yasağı

Takımlar yavaş yavaş derbi havasına giriyor! Okan Buruk'tan oyuncularına 'Fenerbahçe' yasağı

19.12.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kısa bir süre kala iki ekipte çalışmalarını sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, önümüzdeki günlerde birbirinden kritik 2 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligde önce Fenerbahçe ile oynayacak ardından Süper Kupa'da yine ezeli rakibi ile kozlarını paylaşacak. Ancak bu 2 kritik karşılaşmadan önce Galatasaray'ın önünde bir Fatih Karagümrük mücadelesi var.

Çarşamba günü oynanacak karşılaşma için teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Zorlu ve yoğun bir sezon yaşadıklarının altını çizen başarılı teknik adam, sarı-lacivertliler ile oynanacak maçlar yerine öncelikli olarak Karagümrük mücadelesine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

"DERBİYİ DÜŞÜNMEYİN"

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Okan Buruk, "Sezonun geri kalanında eğer hedeflerimize ulaşmak istiyorsak oynayacağımız her maçı ciddiye almalı ve buna göre hareket etmeliyiz. En ufak puan kaybına tahammülümüz yok. Bu yüzden derbiden önce Karagümrük maçına bakalım. Maç maç düşünürsek, sezon sonunda şampiyonluk bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

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