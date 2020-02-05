YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Takla atan araçtan burunları bile kanamadı

Takla atan araçtan burunları bile kanamadı

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 19:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.Kaza Kuşadası-Selçuk yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtan sürücüsü ve yolcusu burunları bile kanamadan kurtuldu.
Kaza Kuşadası-Selçuk yolu üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 SC 9851 plakalı otomobili ile Manisa’nın Salihli ilçesinden Kuşadası’na gelen Durmuş Y. kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarında bulunan boşluğa düşen Durmuş Y. ve yan koltukta oturan arkadaşı Turhan B. araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kuşadası-Selçuk yolu trafik polislerince bir süre tek şerit olarak verildi. Çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Başarılı imam ödüllendirildi

Başarılı imam ödüllendirildi

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Çavdarhisar’da Muhtarlar Derneği açıldı

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Aydın İşitme Engelliler Derneği'nden, Orbay'a teşekkür ziyareti

Aydın İşitme Engelliler Derneği'nden, Orbay'a teşekkür ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.