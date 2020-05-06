YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Taksicilere iftarda tavuk pilav

Taksicilere iftarda tavuk pilav

İZMİR HABERLERİ  | 06.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Salgında en ağır ekonomik yarayı alan esnafa sahip çıkan çalışmalar yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı taksicileri de yalnız bırakmadı.Konak Belediyesi, salgın sürecinde gelirleri ciddi ölçüde düşen Konaklı esnafa desteğini sürdürüyor.

Salgında en ağır ekonomik yarayı alan esnafa sahip çıkan çalışmalar yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı taksicileri de yalnız bırakmadı.
Konak Belediyesi, salgın sürecinde gelirleri ciddi ölçüde düşen Konaklı esnafa desteğini sürdürüyor. Salgının ilk günlerinde esnaftan işgaliye bedeli alınmayacağını açıklayarak, esnafa yaklaşık 1,5 milyon TL destek sağlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taksicileri de yalnız bırakmadı. Konak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs gecesi sona eren taksicilere, iftarda tavuk pilav ikramına başladı. İftarlıklar ilk olarak Alsancak bölgesindeki taksi duraklarına dağıtıldı. Gültepe bölgesindeki taksicilerle devam edecek dağıtım, Konak’ın tüm bölgelerine yayılacak.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da taksicilere tavuk pilav dağıtımını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Konak Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Dayanışmamız daha da kuvvetli”
Konak Belediye Başkanı seçilmesinin hemen ardından belediyede bir esnaf masası kuran Başkan Batur, “Salgından önceki süreçte Konak Belediyesi’nin esnafla ilişkilerini güçlendirmiştik. Şimdi dayanışmamız daha da kuvvetli. Esnaf kardeşlerim, salgından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. İşleri durdu ya da durma noktasına geldi. Yaşadıkları zorlukları biliyoruz ve onlara destek oluyoruz. Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Konaklı esnaf yalnız değil ve hiçbir zaman da olmayacak” dedi.

Her zaman omuz omuza
Konak Belediyesi’nin, salgın yüzünden işleri durma noktasına gelen esnafa en büyük desteklerinden biri de veresiye defterlerin kapatılması kampanyası oldu. Başkan Batur’un çağrısına yanıt veren hayırsever vatandaşlar, Konak’ta bakkalların veresiye defterlerini tek tek kapatmaya başladı. Kampanya hem salgında dara düşen vatandaşlara hem de esnafa büyük destek oldu. Başkan Batur, ilçedeki berberlere de sahip çıktı. Konak Belediyesi, uzun süredir işyerlerini açamayan berber esnafına erzak kolisi dağıtıyor. İlçede koli dağıtımının kahvecilerle devam etmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Güler Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.