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  4. Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

BURSA HABERLERİ  | 15.01.2020 00:20 | Son Güncelleme

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Roman Orkestrası Grubu tarafından organize edilen gecede Taksim Trio grubu sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserin ikinci yarısında sahne alan Taksim Trio grubu, klarnet, kanun ve bağlamayla eserlerini seslendirdi.

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan'ın seslendirdikleri "Kurşun" ve "Yalan Dünya" gibi eserlere müzikseverler de eşlik etti.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Taksim Trio grubuna çiçek takdim edildi.

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Taksim Trio

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