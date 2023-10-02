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  4. Taksim’de genç çifte çivili sopalı saldırı kamerada: Kadının kafasında şişe patlattılar

Taksim’de genç çifte çivili sopalı saldırı kamerada: Kadının kafasında şişe patlattılar

02.10.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda genç kadın ve arkadaşı, bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.

Sokaktaki bankta otururken gece kulübü çalışanlarının "Burada oturamazsın" uyarılarına maruz kalan ikili, çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. Yaşanan arbedede kafalarına ağır darbeler alan iki genç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Polis olaya karışan tarafları gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz 5 Eylül Salı günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit’te bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre Yeliz Ö. (29) ve arkadaşı Mehmet İ. (29), sokaktaki bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından sözlü olarak taciz edildi. İddiaya göre işletme çalışanı Demhat F. (30), ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Yeliz Ö. ve Mehmet İ. uyarıyı dikkate almayınca kalabalıklaşan çalışanlar, çivili sopalarla gelerek çifti tehdit etti. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırdı.

KANLAR İÇİNDE DEHŞETİ YAŞADILAR

Sopalı grup Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi öldüresiye dövmeye başladı. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden de yaralandıkları tespit edildi. Öte yandan olay sırasında saldırganın da kaşının yarıldığı öğrenildi.

KADININ BAŞINDA ŞİŞE PATLATTILAR

Emniyette ifade veren mağdur çift, saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişinin çivili sopalarla kendilerine saldırdığını ve ölümden döndüklerini anlattı. Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını iddia eden Yeliz Ö., başında da şişe patlatıldığını ifade etti. Çiftin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayla ilgili polis ekipleri Demhat F. ile Yeliz Ö. ve Mehmet İ.’yi tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadeleri alınan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Haklarında “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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