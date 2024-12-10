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Taksirle ölüme neden olmaktan hapis cezası almıştı! Somer Sivrioğlu'na o isimlerden destek geldi: 'Karıncayı ezmezsin''

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.12.2024 22:43
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Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ve başarılı şef Somer Sivrioğlu'na yıllardır birlikte çalıştığı isimlerden destek geldi.

Taksirle ölüme neden olmaktan hapis cezası almıştı! Somer Sivrioğlu'na o isimlerden destek geldi: 'Karıncayı ezmezsin''

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi ve jürisi Somer Sivrioğlu, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü ve Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirmişti.

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Somer Sivrioğlu'na hapis cezası! Bilinçli taksirle ölüme neden olma... Somer Sivrioğlu'na hapis cezası! Bilinçli taksirle ölüme neden olma...

JÜRİ ÜYELERİNDEN DESTEK!

Bu kararın ardından da MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'na destek geldi. Mehmet Yalçınkaya, "Karıncayı bile ezemezsin" derken, Danilo Zanna, "Her zaman yanındayız" notuyla fotoğraf paylaşım yaptı.

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Sevgilisiyle sarmaş dolaş! O fotoğraf olay oldu! Sevgilisiyle sarmaş dolaş! O fotoğraf olay oldu!
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Somer Sivrioğlu
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