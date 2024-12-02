Ayrıldıkları iddia edilmişti! Somer Şef ve sevgilisi konserde sarmaş dolaş! Görenler şaşırdı...

MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Boşanmanın ardından çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sivrioğlu'nun Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İddialar sürerken Ayşe Özyılmazel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğrulamıştı. Somer Sivrioğlu'nun tek olduğu bir fotoğrafını koyan Özyılmazel, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşmüştü.

"AYRILIK YOK" FOTOĞRAFI!

Bir süredir aşk yaşayan ikilinin Eylül ayında ise ayrıldıkları gündeme gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Kenan Doğulu'nun konserinde bir araya geldi. Sivrioğlu ile Özyılmazel’in fotoğrafını organizatör Ahmet San sosyal medya hesabında paylaştı.

Konserde eğlenen ve birbirlerine sarılarak poz veren çift böylece ayrılık iddialarını da yalanladı.

ALİ TARAN'LA EVLENMİŞTİ!

Ayşe Özyılmazel, kanser tedavisi gören eşi Selma Ann Desmond'dan ayrılan reklamcı Ali Taran'la 2011 yılında evlenmişti. Evlendikten 10 sonra da ikili boşanmıştı. O dönem ünlü çiftin birlikteliği büyük ses getirmişti ve tepkilere yol açmıştı.