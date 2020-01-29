Talas Belediyesi ‘100 ağartmaya’ devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ olarak bütünleştirdiği seçim dönemi projelerinden 3’ü daha hayata geçiyor. 1 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan program kapsamında Talas Sanat Galerisi’nin yanı sıra Hayır Çarşısı ile Engelli Araçları Bakım ve Onarım Ünitesi hizmete girecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek olan programda ilk olarak Hayır Çarşısı’nın açılışı yapılacak. Yardıma muhtaç ailelerin erzak, giyim ve ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı Hayır Çarşısı, saat 13.30’da başlayacak törenle Talas Tablakaya Meydanı’nda hizmete girecek.

‘Dikkat çeken sosyal proje’

Törende bunun yanı sıra, akülü araç ve tekerlekli sandalye gibi engelli araçlarının bakım ve onarımının yapılacağı ünitenin de açılışı yapılacak. Bu kapsamda ayrıca seyyar tamir aracı da hizmete girecek. Bu araçla engelli vatandaşlarımızın akülü araç veya tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı yerinde yapılacak. Daha ileri seviyede bakım ve onarım gerektiren engelli araçları ise Talas Belediyesi Makine İkmal Atölyesi’nde oluşturulan bakım onarım ünitesinde tamir ücreti alınmaksızın elden geçirilecek.

‘Talas’a yakışır sanat galerisi’

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulacak bir başka önemli proje ise Talas Sanat Galerisi olacak. Ali Saip Paşa Caddesi’nde Tol Kilise olarak bilinen yapının restore ettirilerek Sanat Galerisi’ne dönüştürüldüğü mekanın açılışı saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Tarihi dokusu ve egzotik yapısı ile bir sanat galerisi için adeta biçilmiş kaftan olan yaklaşık bin 500 yıllık yapının bünyesinde ayrıca bir de müzik okulu yer alacak.

Açılış programı kapsamında ise ebru, cam, cilt ve mozaik gibi geleneksel Türk sanatlarının seçme eserlerinden oluşan bir sergi düzenlenecek. Küratörlüğünü Meyçem Ezengin’in yaptığı sergide Hikmet Barutçugil ve Ebru Balkaya Öksüz gibi ebru sanatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Cam sanatında Yasemin Aslan Bakiri, Cilt sanatında Melike Kazaz ve Mozaik sanatında Meyçem Ezengin’in eserleri görücüye çıkacak.

