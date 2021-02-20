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Talas Belediyesi kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

20.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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İlçe genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte Talas Belediyesi Kış Çalışması ekipleri de faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.42 araç, 7 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde, aralıksız olarak mesailerine devam eden Talas Belediyesi ekipleri tarafından kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte Talas Belediyesi Kış Çalışması ekipleri de faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
42 araç, 7 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde, aralıksız olarak mesailerine devam eden Talas Belediyesi ekipleri tarafından kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Mesai kavramı olmaksızın gece-gündüz teyakkuz halinde görevlerinin başında olan ekipler, hafta sonu da vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için kış çalışmalarını sürdürüyor.
Talas Belediyesi tarafından Kırsal mahalleler için özel olarak ayrı bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan Kırsal Kış Çalışması ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışına karşı ulaşımın sürekli devam etmesi için nöbetleşe olarak faaliyetlerine devam ediyor. Anında müdahale amacıyla bölgede sürekli olarak görev yapan kış çalışması ekipleri, kırsal mahallelerin tamamında teyakkuz halinde görevini yerine getirmeye devam ediyor.

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