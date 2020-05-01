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Talasemi Derneğinden Başkan Tatar’a teşekkür plaketi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.05.2020 12:47 | Son Güncelleme

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan talasemi hastalarına giyim yardımında bulunan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar’a teşekkür plaketi verdi.Silopi ilçesinde ihtiyaç sahibi 40 talasemi hastasına Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar tarafından giyim yardımı yapılmıştı.

Talasemi Derneğinden Başkan Tatar’a teşekkür plaketi

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan talasemi hastalarına giyim yardımında bulunan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar’a teşekkür plaketi verdi.
Silopi ilçesinde ihtiyaç sahibi 40 talasemi hastasına Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar tarafından giyim yardımı yapılmıştı. Talasemi hastaları adına teşekkür etmek isteyen Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah BartanTatar’ı makamında ziyaret etti. Hastaların yaşadığı sevinci ve mutluluğu Belediye Başkanı Medeni Tatar’a aktaran Bartan, yapılan anlamlı destekten ötürü de plaket takdim etti. Bartan, "Başverimli Belde Belediye Başkanımız Medeni Tatar ilçemizdeki 40 hastamıza giyim yardımında bulundu. Bu duyarlı davranışlarından dolayı Başkan Tatar’a şahsım ve derneğimiz adına çok teşekkür ederim" dedi.
Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar da gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Talasemi Derneğinin çalışmalarının yakinen takip ediyorum. İhtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak istedim. Onların yüzünü bir nebze güldürdüysek ne mutlu. Onların sevinci dünyalar bedeldir. Bu anlamda hizmet veren Nurullah Bartan’ı da kutluyorum” diye konuştu.

Talasemi Derneğinden Başkan Tatar’a teşekkür plaketi

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