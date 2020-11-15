YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talasgücü Belediyespor’a tecrübeli orta saha

Talasgücü Belediyespor’a tecrübeli orta saha

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.11.2020 09:01 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Recep Yaşar’ı transfer etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor kadrosunu yeni sezon öncesi güçlendirmeye devam ediyor.

Talasgücü Belediyespor’a tecrübeli orta saha

Talasgücü Belediyespor geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Recep Yaşar’ı transfer etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor kadrosunu yeni sezon öncesi güçlendirmeye devam ediyor. 1986 doğumlu olan tecrübeli orta saha oyuncusu Recep Yaşar daha önce Turanspor, MKE Ankaragücü, Ünyespor, Körfez İskenderunspor, Kardemir Karabükspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Pendikspor, Tokatspor, Kahramanmaraşspor, Kartalspor. Altındağspor, Fatsa Belediyespor, Manavgat Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor formaları giydi. Birçok takımın formasını giyen Recep Yaşar yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması ile şampiyonluk yaşamak istiyor.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon 3.lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyen Recep Yaşar ile takımımız anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:28
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.