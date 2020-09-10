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Talasgücü Belediyespor’da sonuçlar negatif çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor’da yapılan korona virüs (covid-19) testleri negatif çıktı.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Talasgücü Belediyespor’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Talasgücü Belediyespor’da sonuçlar negatif çıktı

Talasgücü Belediyespor’da yapılan korona virüs (covid-19) testleri negatif çıktı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Talasgücü Belediyespor’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik patron Halil Aslan nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli takımda 8 Eylül’de yapılan koronavirüs testinin sonuçları belli oldu.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek A takım oyuncularımız, teknik ekibimiz ve destek ekibimiz için tesislerimizde yapılan Covid-19 test sonuçlanmış ve testlerimiz negatif çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Talasgücü Belediyespor’da sonuçlar negatif çıktı

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