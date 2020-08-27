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Talas’ın koyun banyoluğu bölgeye hizmet veriyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılığa verdiği destekle dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl hizmete giren mobil koyun banyoluğu, ilçe sınırlarını aşarak bölgeye hizmet vermeye başladı.Ette ve yünde yüzde 20 oranında verim artışı sağlayan mobil koyun banyoluğundan Tomarza’nın Kızılören Mahallesi’ndeki küçükbaş üreticileri de istifade etti.

Tarım ve hayvancılığa verdiği destekle dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl hizmete giren mobil koyun banyoluğu, ilçe sınırlarını aşarak bölgeye hizmet vermeye başladı.
Ette ve yünde yüzde 20 oranında verim artışı sağlayan mobil koyun banyoluğundan Tomarza’nın Kızılören Mahallesi’ndeki küçükbaş üreticileri de istifade etti. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ramazan Bakır, koyunları dış parazitlerden temizleyen mobil banyoluğun bölgede ilk kez uygulandığını söyledi. Bakır, banyoluğun günlük bin koyun yıkama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar 6 binin üzerinde koyun yıkanarak dış parazitlerinden temizlendi. Bu hizmete ilçemizin dışında bölgemizden de oldukça fazla sayıda talep mevcut. Mustafa Yalçın Başkanımızın talimatıyla bölgedeki üreticilerimize de hizmet veriyoruz. Talas dışında Tomarza Kızılören’de 300 koyunu yıkamak için buradayız” dedi.
Koyun yıkama makinesinden ilk kez yararlanan üreticiler de yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Bölgedeki üreticilerden Ali Ağkale, 25 yıldan beri hayvancılıkla uğraştığını dile getirerek, “İlk kez böyle bir hizmet görüyorum. Talas Belediyesi’nin böyle bir hizmetini duyunca müracaat ettim. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bu makineyi yaptıranlardan, burada çalışanlara kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da koyunları yıkatmaya devam edeceğim. Biz üretelim ki Türkiye gelişsin” şeklinde konuştu.

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