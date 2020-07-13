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Talas’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:56 | Son Güncelleme

İlçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, Yukarı Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki bölümü alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yeniledi.Yaz mevsimiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde asfalt serimi ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, Yukarı Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki bölümü alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yeniledi.
Yaz mevsimiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde asfalt serimi ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce yenileme çalışmasına başlanan Atatürk Bulvarı üzerinde Tut Kavşağı ve Ağbayırı Caddesi arasındaki bölüm tamamlandı. Alt ve üstyapısıyla birlikte baştan aşağı yenilen yol, böylece hem daha güvenli hale getirildi hem de konforlu ulaşım imkânı sağlandı. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, asfalt sezonunu rantabl şekilde değerlendirmek amacıyla gece gündüz çalışma yaptıklarını ifade ederek; “Hem ilçe merkezinde hem de kırsal bölgelerimizde yol yapımı ve asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Atatürk Bulvarı üzerinde Tut Kavşağı ile Ağbayırı Caddesi arasında kalan 2 bin 500 metrelik bölümü de baştan aşağı yenileyerek hizmete sunduk. Hayırlı uğurlu olsun, kazasız yolculuklar diliyorum” dedi.

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