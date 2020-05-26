Talas’ta ’Cuma namazı’ toplantısı

Normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs’ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Talas’ta alınacak tedbirler, düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı.

Talas Belediyesi Toplantı Salonu’nda Kaymakam Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yücel ile emniyet, jandarma ve belediyeden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, pandemi şartlarına uygun olarak Cuma namazı kılınması için yapılması gerekenler ele alındı.

Cuma namazı kılınacak cami ve çevrelerinin detaylı olarak değerlendirildiği toplantıda Talas İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uygun olarak sosyal ve fiziki mesafeye uyularak saf tutulması, maskesiz ve seccadesiz gelinmemesi gibi konular değerlendirildi. Ayrıca cemaatin giriş çıkışının sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

“MASKESİZ VE SECCADESİZ CAMİYE GELMEYİN”

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, camiye maskesiz ve seccadesiz gelinmemesi gerektiğini hatırlatarak, “29 Mayıs Cuma günü camilerimiz ibadete açılıyor. Bununla ilgili bütün paydaşlar bir araya gelerek hangi camilerde Cuma namazı kılınacağını kararlaştırdık ve bu konuda alınacak tedbirleri görüştük. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız. Vatandaşlarımız da bizim aldığımız tedbirlere ve kurallara uyarlar, maskesiz ve seccadesiz camiye gelmezlerse Cuma namazını sağlıklı bir şekilde eda ederiz inşallah” dedi.

Kaymakam Güney, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara Cuma namazı izni olmadığını sözlerine ekleyerek camiye gelmemeleri gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.