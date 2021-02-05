Talas’ta ihtiyaç sahipleri yalnız kalmıyor

Sosyal Belediyecilik faaliyetlerine ara vermeden devam eden Talas Belediyesi, bir yandan Hayır Çarşısı ile kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi konularda ihtiyaç sahibi kişilere el uzatırken diğer yandan da aşevi ile sıcak yemek hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

Pandemi tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı aşevinde hijyenik koşullarda günlük olarak hazırlanan yemekler, aşevine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. 3 çeşit halinde hazırlanan yemekler günlük 2 öğün şeklinde sunuluyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularının değerlendirilmesinin ardından aşevine gelerek yemeklerini alabiliyor.

Talas Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşları da unutmadı. Belediye ekipleri hazırlanan yemekleri, aşevine gelmekte zorluk yaşayan vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Buna ek olarak günlük bin adet ekmek de ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor.

Hizmete girdiği günden bu yana toplumsal dayanışmaya vesile olan Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hizmete kazandırılan Hayır Çarşısı’nda kıyafet, erzak, yakacak, ayakkabı, yeni doğan bebek seti vs. gibi çok çeşitli konularda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin kişinin yararlandığı Hayır Çarşısı’na isteyen hayırseverler de bağış da bulunabiliyor.

