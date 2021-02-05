YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta ihtiyaç sahipleri yalnız kalmıyor

Talas’ta ihtiyaç sahipleri yalnız kalmıyor

05.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Belediyecilik faaliyetlerine ara vermeden devam eden Talas Belediyesi, bir yandan Hayır Çarşısı ile kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi konularda ihtiyaç sahibi kişilere el uzatırken diğer yandan da aşevi ile sıcak yemek hizmetini sürdürmeye devam ediyor.Pandemi tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı aşevinde hijyenik koşullarda günlük olarak hazırlanan yemekler, aşevine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

Sosyal Belediyecilik faaliyetlerine ara vermeden devam eden Talas Belediyesi, bir yandan Hayır Çarşısı ile kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi konularda ihtiyaç sahibi kişilere el uzatırken diğer yandan da aşevi ile sıcak yemek hizmetini sürdürmeye devam ediyor.
Pandemi tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı aşevinde hijyenik koşullarda günlük olarak hazırlanan yemekler, aşevine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. 3 çeşit halinde hazırlanan yemekler günlük 2 öğün şeklinde sunuluyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularının değerlendirilmesinin ardından aşevine gelerek yemeklerini alabiliyor.
Talas Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşları da unutmadı. Belediye ekipleri hazırlanan yemekleri, aşevine gelmekte zorluk yaşayan vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Buna ek olarak günlük bin adet ekmek de ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor.
Hizmete girdiği günden bu yana toplumsal dayanışmaya vesile olan Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hizmete kazandırılan Hayır Çarşısı’nda kıyafet, erzak, yakacak, ayakkabı, yeni doğan bebek seti vs. gibi çok çeşitli konularda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.
Bugüne kadar yaklaşık 9 bin kişinin yararlandığı Hayır Çarşısı’na isteyen hayırseverler de bağış da bulunabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda 2 zanlı tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

FETÖ operasyonlarında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı

Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Şehit Özgür Çelik şehadetinin 1. senesinde anıldı

Şehit Özgür Çelik şehadetinin 1. senesinde anıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.