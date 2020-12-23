Talas’ta kış çalışmaları koordinasyon merkezi kuruldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçe genelinde kış çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için koordinasyon merkezi kuruldu.

Kar yağışından önce belediye hizmet binasında oluşturulan merkezde incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, amaçlarının teknolojiden son derece yararlanarak karla mücadeleyi hızlı ve verimli yürütmek olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, kış çalışmalarıyla ilgili vatandaşların Beyaz Masa’nın 437 00 54/154 numaralı telefonuna veya 0549 388 2527 numaralı WhatsApp hattına gelen taleplerinin anında merkeze ulaşarak buradan da ilgili saha görevlisine aktarıldığını kaydetti. Saha görevlisinin de durumu teyidinin ardından araçların hızla bölgeye yönlendiğini ifade eden Başkan Yalçın, harita üzerinden de araçların takip edildiğini anlattı. Araçların hızı, sürücüsünün kimliği, içindeki tuz miktarı gibi teknik bilgilerin merkezde anında görüldüğünü kaydeden Başkan Yalçın, ayrıca kar yağışının meteorolojiyle birlikte ilçe merkezi ve kırsalda toplam 15 kamerayla her an takip edildiğini dile getirdi.

Başkan Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’nin 90 personel ve 42 araçla hizmet verdiğini belirterek, 2 vardiya halinde çalıştığını sözlerine ekledi.

