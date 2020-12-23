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Talas’ta uzaktan tarım ve hayvancılık eğitimi sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:18 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim programları devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim programları devam ediyor. Yoğun katılımın olduğu programda üreticiler tarım ve hayvancılığa dair çeşitli konularda bilgilendiriliyor.
Talaslı üreticilerin kış dönemindeki boş vakitlerini verimli şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla başlatılan program, Talas Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi işbirliğiyle gerçekleşiyor. ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından verilen uzaktan eğitim programında bu hafta hayvan besleme ve bakımı konuları ele alındı.
“Hayvancılığa dair tüm konularla ilgili elimizden ne geliyorsa burada anlatmaya çalışacağız” diyen Prof. Dr. Yusuf Konca, kuraklığın çok konuşulduğu bu günlerde tarım ve hayvancılık açısından suyun önemine değindi. Suyun hem insan hem de hayvan sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Konca, üreticilere ulaşmada sağladığı destekten dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a da teşekkür etti.

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