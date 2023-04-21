YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Tali yoldan çıkan araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Tali yoldan çıkan araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı

21.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova çevre yolunda meydana geldi.

Tali yoldan çıkan araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova çevre yolunda meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüsü henüz bilinmeyen 67 LJ 608 plakalı Opel marka otomobil ile Filyos istikametinden gelen ana yolda seyir halinde olan 67 AS 438 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada R.A., A.K.K., N.A. ve diğer araçtaki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servisi ve jandarma olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan kişiler Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik kısa süreliğine kapanırken araçların çekici tarafından çekilmesiyle yol akışı tekrar sağlandı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TTK’ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldıTTK’ya alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı
Polatlı’da bir cinayet aydınlatıldıPolatlı’da bir cinayet aydınlatıldı
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındıYalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:46
Yatsı
21:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Nisa eczanesi
Merkez
Ebru eczanesi
Kilimli
Birinci eczanesi
Caycuma
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Yeditepe eczanesi
Kozlu
Türkili eczanesi
Kilimli
Müge eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.