YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Talihsiz adam göz yaşları arasında defnedildi

Talihsiz adam göz yaşları arasında defnedildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün talihsiz şekilde ölen Galip Keskin, göz yaşları arasında defnedildi.İlçeye bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan 62 yaşındaki Galip Keskin’in, dün evinin önüne çıktığı esnada yıldırım düştüğünü görünce tekrar evine doğru yönelirken ayağı kayarak düştü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün talihsiz şekilde ölen Galip Keskin, göz yaşları arasında defnedildi.
İlçeye bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan 62 yaşındaki Galip Keskin’in, dün evinin önüne çıktığı esnada yıldırım düştüğünü görünce tekrar evine doğru yönelirken ayağı kayarak düştü. Bu düşme esnasında kafasından darbe aldı. Ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğü teşhisini koydu. Bugün öğle namazına müteakiben Kalaycıoğlu Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ardından ailesinin ve sevenlerinin göz yaşları arasında asri mezarlığına defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:21
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.