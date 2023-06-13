YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Talihsizlik silsilesi depremzede ailenin yakasını bırakmıyor

Talihsizlik silsilesi depremzede ailenin yakasını bırakmıyor

13.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evleri yıkılan ve Eskişehir’e taşınan Demirtaş ailesinin yolda 1 milyon değerinde eşyası yanarken, kullanmak için almak istedikleri motosikletin satıcısı tarafından da 150 bin lira dolandırıldı.

Semra ve Kadir Demirtaş çifti, 4 çocuğu ile Kahramanmaraş Merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalandı. Demirtaş ailesinin depremde evlerinin ağır hasar alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Motosiklet tamircisi olan Kadir Demirtaş’ın dükkânı da moloz yığınına döndü. Yaşananların ardından çocuklarının hayatta olması ile teselli bulan Demirtaş çifti, Eskişehir’deki Doğan Aslan Bey KYK yurduna yerleşti. Yeni yerleştikleri kentte iş bulup çalışmaya zaman kaybetmeden başlayan Kadir Demirtaş, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimleri’nde oy kullanmak ve dönüşte de yıkılan dükkânından aletleriyle motosikletlerini getirmek için pikap kiraladı. Oy kullanma işleminin ardıdan ailesiyle birlikte eşyalarını pikaba yükleyen Kadir Demirtaş, Eskişehir’in yolunu tuttu. Kente yaklaştığı esnada ise içindeki pikap birden bire alev aldı. Adeta alev topuna dönen araçtan canlarını zor kurtaran aile, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL değerindeki motosiklet ve eşyalarının kül oluşunu çaresizce izledi. Pikabı kiralayan firmadan zararlarını karşılayamayan aile, geçtiğimiz günlerde üçüncü bir şok yaşadı. İşe gidip gelmek için motosiklet satın almak isteyen Kadir Demirtaş, internete çok bilinen bir siteden alışveriş yapmak istedi. Bir satıcı ile anlaşan Demirtaş 150 bin lira ödeme yaptıktan sonra sitenin gerçeğinin bir benzeri olduğunu fark etti. Depremzede olduklarının daha önce söyledikleri satıcı tarafından dolandırdığının farkına varan Kadir Demirtaş’ın toplam zararı depremde yıkılan evi hariç 1 buçuk milyonu buldu.

“YANİ HEPSİ YANDI GİTTİ, HİÇBİR ŞEYİ KURTARAMADIK”

Başlarından ardı ardına geçen olaylar ardından oldukça üzülen Demirtaş ailesi, ‘talihsizliğin böylesi’ diyor. Yaşadıklarını anlatan Semra Demirtaş, “Dükkân da ev de çok ağır hasarlı oldu. Zaten yağmalama ile çoğu çalındı. Eşyalarımızın kalanlarını polis orada zor tuttu. Eşyalarımızı almaya gittiğimizde de tekrardan nakliye aracı tutup getirmek istedik. Kalanları polis aramıştı. Oradan getirirken de Ankara yolunda yangın çıktı. Şoförün fark etmesiyle son anda indik. Zaten çocuklarım da aracın içinde geliyordu, son anda kurtulduk. Eşyalarımızın hiçbirini alamadık, evden ve işyerinden de eşyalarımız vardı, genellikle eşimin iş yerinden kalan eşyalarımızdı. 1 milyon TL’ye yakın değeri vardı, hatta daha fazla bile olabilir. Yani evimizin eşyalarını, hatıralarımızı, hatıralarımızı sayarsak paha biçilemez. Oy kullandık, ondan sonra eşyalarımızı almaya gittik, Ramazan Bayramı zamanıydı. Aracımız, eşimin iş yeri, satmak için ayırdığı motosikletleri falan vardı. Ondan sonra kaskları, parçaları, çocuklarımın bisikletleri vardı, yani hepsi yandı gitti, hiçbir şeyi kurtaramadık" dedi.

“NE HATIRALAR KALDI, NE BAŞKA BİR ŞEY”

Geçtiğimiz günlerde eşinin dolandırıldığından bahseden Semra Demirtaş şöyle konuştu;
“Geçen de eşim iyi de olsa bir burada işe gidip gelmek ve kullanmak için motor almak istedi. Uygun fiyatlı diye internetten bilindik bir siteden motor almak istedi. Motoru satanlar da dolandırıcıymış, dolandırıldık bizim için üçüncü bir felaket gibi oldu. Hepsini sayarsak 1 buçuk milyona yakın paraya mal oldu, elimizde hiçbir şey kalmadı. Ne hatıralar kaldı, ne başka bir şey, hiçbir şey kalmadı. Fotoğraflar bile vardı, çocukların bilgisayarları vardı. Yanan aracımızda hepsi gitti. Yani açıkçası biz de yani yardım istiyoruz, destek istiyoruz, hiçbir şeyimiz kalmadı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçerek çaldığı ayakkabıyı hırkasına sararak apartmandan çıkarttıSeçerek çaldığı ayakkabıyı hırkasına sararak apartmandan çıkarttı
Yenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklamaYenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklama
Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın söndürüldüÜsküdar'da ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:34
Yatsı
22:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Gürel eczanesi
Tepebasi
Gürsu eczanesi
Odunpazari
Ekim eczanesi
Odunpazari
Cem eczanesi
Odunpazari
Kaya eczanesi
Cifteler
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Derman eczanesi
Seyitgazi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.